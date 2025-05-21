В частности, российские войска прошли вперед у городов Торецк, Часов Яр и еще на нескольких направлениях. Выводы ISW и обновленные карты публикует 24 Канал.

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Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 21 мая

О боях в Курской и Белгородской областях России – известно, что они продолжались, но об изменениях на линии соприкосновения есть только неподтвержденные заявления.

– известно, что они продолжались, но об изменениях на линии соприкосновения есть только неподтвержденные заявления. Россияне продвинулись в Сумской области. Геолокационные видео показали, что они прошли в юго-западной части Локни, что к северо-востоку от города Сумы, и захватили поля к западу от нее.

области. Геолокационные видео показали, что они прошли в юго-западной части Локни, что к северо-востоку от города Сумы, и захватили поля к западу от нее. На севере Харьковской области оккупанты также продвинулись. Видеозаписи от 20 мая свидетельствуют, что они прошли через реку Волчья на северо-западе Волчанска, но неясно, удерживают ли они там позиции.

области оккупанты также продвинулись. Видеозаписи от 20 мая свидетельствуют, что они прошли через реку Волчья на северо-западе Волчанска, но неясно, удерживают ли они там позиции. На Купянском направлении, к Боровой и Лиману россияне наступали, но подтвержденных продвижений не достигли. На Северском направлении они тоже не продвинулись вперед.

россияне наступали, но подтвержденных продвижений не достигли. На Северском направлении они тоже не продвинулись вперед. Российские войска продвинулись в направлении на Часов Яр. Геолокационные видеозаписи от 20 мая показывают, что они прошли к северу от Калиновки, что к северу от города.

Так изменилась линия фронта в Украине и России за 20 мая / Карты ISW

Так же россияне продвинулись на Торецком направлении. Видеозаписи от 20 мая свидетельствуют, что российские войска незначительно прошли на север от Торецка .

. Другие видео, от 19 мая, свидетельствуют, что оккупанты прошли в западном Торецке и к востоку от Новой Полтавки, что к западу от города, вдоль трассы Т-0504 Покровск – Константиновка . Заметим, что как раз этот город в прицеле россиян с этого направления, а также от Часового Яра.

. Заметим, что как раз этот город в прицеле россиян с этого направления, а также от Часового Яра. Наступательные операции российских войск на Покровском направлении не привели к подтвержденному прогрессу. На Новопавловском и Кураховском направлениях продвижений также не зафиксировано, как и возле Великой Новоселки.

направлении не привели к подтвержденному прогрессу. На Новопавловском и Кураховском направлениях продвижений также не зафиксировано, как и возле Великой Новоселки. Однако российские войска продвинулись на Запорожском направлении. Геолокационные видеозаписи от 19 мая показывают, что они прошли на юго-запад от Белогорья, что на юго-восток от Орехова. На Херсонском направлении рядом изменений не было.

Подытоживая, ISW отметил, что российские войска продвинулись в Сумской и Харьковской областях, а еще вблизи городов Часов Яр и Торецк и на Запорожском направлении.