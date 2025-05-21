В частности, российские войска прошли вперед у городов Торецк, Часов Яр и еще на нескольких направлениях. Выводы ISW и обновленные карты публикует 24 Канал.
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Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 21 мая
- О боях в Курской и Белгородской областях России – известно, что они продолжались, но об изменениях на линии соприкосновения есть только неподтвержденные заявления.
- Россияне продвинулись в Сумской области. Геолокационные видео показали, что они прошли в юго-западной части Локни, что к северо-востоку от города Сумы, и захватили поля к западу от нее.
- На севере Харьковской области оккупанты также продвинулись. Видеозаписи от 20 мая свидетельствуют, что они прошли через реку Волчья на северо-западе Волчанска, но неясно, удерживают ли они там позиции.
- На Купянском направлении, к Боровой и Лиману россияне наступали, но подтвержденных продвижений не достигли. На Северском направлении они тоже не продвинулись вперед.
- Российские войска продвинулись в направлении на Часов Яр. Геолокационные видеозаписи от 20 мая показывают, что они прошли к северу от Калиновки, что к северу от города.
Так изменилась линия фронта в Украине и России за 20 мая / Карты ISW
- Так же россияне продвинулись на Торецком направлении. Видеозаписи от 20 мая свидетельствуют, что российские войска незначительно прошли на север от Торецка.
- Другие видео, от 19 мая, свидетельствуют, что оккупанты прошли в западном Торецке и к востоку от Новой Полтавки, что к западу от города, вдоль трассы Т-0504 Покровск – Константиновка. Заметим, что как раз этот город в прицеле россиян с этого направления, а также от Часового Яра.
- Наступательные операции российских войск на Покровском направлении не привели к подтвержденному прогрессу. На Новопавловском и Кураховском направлениях продвижений также не зафиксировано, как и возле Великой Новоселки.
- Однако российские войска продвинулись на Запорожском направлении. Геолокационные видеозаписи от 19 мая показывают, что они прошли на юго-запад от Белогорья, что на юго-восток от Орехова. На Херсонском направлении рядом изменений не было.
Подытоживая, ISW отметил, что российские войска продвинулись в Сумской и Харьковской областях, а еще вблизи городов Часов Яр и Торецк и на Запорожском направлении.