Украинские войска продолжают сдерживать российские штурмы на Новопавловском направлении. Противник несет потери и не достигает успеха, несмотря на попытки прорвать линию обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
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ВСУ держат оборону
Враг пытается прорвать оборонительные укрепления в районах Константинополя и Багатира, что на Новопавловском направлении. Там украинским защитникам удалось отбить 22 атаки оккупантов.
Также, ОСУВ сообщили о безуспешных атаках врага на Покровском направлении. Там они пытались выйти на позиции в Елизаветовке, Миролюбовке, Малиновке, Котлином и ряде других населенных пунктов.
Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать давление, уничтожая превосходящие силы врага,
– сообщили в ОСУВ.
Какова ситуация на других направлениях
- Наступательные действия врага продолжаются также на Торецком направлении. Россияне 13 раз атаковали украинские подразделения в районах Торецка, Новоспасского, в сторону Дилиевки и Иванополья.
- На Краматорском направлении вражеские силы совершили 6 атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Предтечино.
- На Северском направлении ВСУ отбили 4 атаки противника.
- На Покровском в целом удалось отразить 72 штурмовые действия. Силы обороны отбили атаки у Зари, Шевченко Первого, Старой Николаевки, Попового Яра и Полтавки.
- На Лиманском направлении направлении произошло 23 боестолкновения. Агрессор пытался продвинуться вблизи Ямполовки, Копанок, Новомихайловки, Зеленой Долины, Глущенкового, Ямполя и Серебрянки.
- Силы обороны Украины продвинулись на Курской области в направлении Боровой. Там за прошедшие сутки украинские воины отбили 10 атак захватчиков.
Всего за прошедшие сутки произошло 177 боевых столкновений. Горячее всего на Покровском направлении.