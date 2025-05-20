Украинские войска продолжают сдерживать российские штурмы на Новопавловском направлении. Противник несет потери и не достигает успеха, несмотря на попытки прорвать линию обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

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ВСУ держат оборону

Враг пытается прорвать оборонительные укрепления в районах Константинополя и Багатира, что на Новопавловском направлении. Там украинским защитникам удалось отбить 22 атаки оккупантов.

Также, ОСУВ сообщили о безуспешных атаках врага на Покровском направлении. Там они пытались выйти на позиции в Елизаветовке, Миролюбовке, Малиновке, Котлином и ряде других населенных пунктов.

Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать давление, уничтожая превосходящие силы врага,

– сообщили в ОСУВ.

Какова ситуация на других направлениях

Наступательные действия врага продолжаются также на Торецком направлении. Россияне 13 раз атаковали украинские подразделения в районах Торецка, Новоспасского, в сторону Дилиевки и Иванополья.

направлении. Россияне 13 раз атаковали украинские подразделения в районах Торецка, Новоспасского, в сторону Дилиевки и Иванополья. На Краматорском направлении вражеские силы совершили 6 атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Предтечино.

вражеские силы совершили 6 атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Предтечино. На Северском направлении ВСУ отбили 4 атаки противника.

направлении ВСУ отбили 4 атаки противника. На Покровском в целом удалось отразить 72 штурмовые действия. Силы обороны отбили атаки у Зари, Шевченко Первого, Старой Николаевки, Попового Яра и Полтавки.

в целом удалось отразить 72 штурмовые действия. Силы обороны отбили атаки у Зари, Шевченко Первого, Старой Николаевки, Попового Яра и Полтавки. На Лиманском направлении направлении произошло 23 боестолкновения. Агрессор пытался продвинуться вблизи Ямполовки, Копанок, Новомихайловки, Зеленой Долины, Глущенкового, Ямполя и Серебрянки.

направлении произошло 23 боестолкновения. Агрессор пытался продвинуться вблизи Ямполовки, Копанок, Новомихайловки, Зеленой Долины, Глущенкового, Ямполя и Серебрянки. Силы обороны Украины продвинулись на Курской области в направлении Боровой. Там за прошедшие сутки украинские воины отбили 10 атак захватчиков.

Всего за прошедшие сутки произошло 177 боевых столкновений. Горячее всего на Покровском направлении.