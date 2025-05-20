Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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На Харьковском направлении российские захватчики трижды тщетно пытались продвинуться в районах Волчанска и в сторону Кутьковки.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении вчера произошли 3 вражеские атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово и в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении произошло 23 боестолкновения. Агрессор пытался продвинуться вперед вблизи Ямполовки, Копанок, Новомихайловки, Зеленой Долины, Торского и в направлении Глущенкового, Карповки, Серебрянки, Ямполя, Григорьевки, Нового Мира, Редкодуба и Ольговки.

На Северском направлении ВСУ отбили 4 атаки противника в районах Верхнекаменского, Белогоровки и в сторону Григорьевки.

На Краматорском направлении вражеские силы совершили 6 атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Предтечино.

За прошедшие сутки на Торецком направлении россияне 13 раз атаковали украинские подразделения в районах Торецка, Новоспасского, в сторону Дилиевки и Иванополья.

На Покровском направлении за прошедшие сутки Силы обороны остановили 72 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Заря, Новоукраинка, Старая Николаевка, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Попов Яр, Мирноград, Новониколаевка.

72 штурмовых действия отбили ВСУ на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 22 атаки захватчиков в районах Константинополя, Привольного, Ровнополя, Свободного Поля и в сторону Новополя, Багатира и Зеленого Поля.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении ВСУ отбили 4 атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Степного.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед – успеха не имели.

На Курском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили 10 атак захватчиков. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 32 управляемые авиационные бомбы, и совершил 227 обстрелов, семь из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.