Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 975800 (+1030) человек,
    танков – 10834 (+1);
    боевых бронированных машин – 22567 (+5);
    артиллерийских систем – 28067 (+58);
    РСЗО – 1388 (+1);
    средств ПВО – 1167 (+0);
    самолетов – 372 (+0);
    вертолетов – 336 (+0);
    БпЛА оперативно-тактического уровня – 36621 (+118);
    крылатых ракет – 3197 (+0);
    кораблей/катеров – 28 (+0);
    подводных лодок – 1 (+0);
    автомобильной техники и автоцистерн – 49093 (+105);
    специальной техники – 3894 (+2).

Потери врага на 20 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, недавно Служба безопасности Украины с помощью надводных и воздушных дронов уничтожила вражескую РЛС и склады на газодобывающих платформах в Черном море.