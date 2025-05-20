Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – близько 975800 (+1030) осіб,
танків – 10834 (+1);
бойових броньованих машин – 22567 (+5);
артилерійських систем – 28067 (+58);
РСЗВ – 1388 (+1);
засобів ППО – 1167 (+0);
літаків – 372 (+0);
гелікоптерів – 336 (+0);
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36621 (+118);
крилатих ракет – 3197 (+0);
кораблів/катерів – 28 (+0);
підводних човнів – 1 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн – 49093 (+105);
спеціальної техніки – 3894 (+2).
Втрати ворога на 20 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України за допомогою надводних і повітряних дронів знищила ворожу РЛС та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі.