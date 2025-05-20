Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • особового складу – близько 975800 (+1030) осіб,
    танків – 10834 (+1);
    бойових броньованих машин – 22567 (+5);
    артилерійських систем – 28067 (+58);
    РСЗВ – 1388 (+1);
    засобів ППО – 1167 (+0);
    літаків – 372 (+0);
    гелікоптерів – 336 (+0);
    БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36621 (+118);
    крилатих ракет – 3197 (+0);
    кораблів/катерів – 28 (+0);
    підводних човнів – 1 (+0);
    автомобільної техніки та автоцистерн – 49093 (+105);
    спеціальної техніки – 3894 (+2).

Втрати ворога на 20 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України за допомогою надводних і повітряних дронів знищила ворожу РЛС та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі.