Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

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Военные уничтожают оккупантов на самых горячих направлениях фронта

Разведчики подразделения "Гюрза" 28 бригады увидели на Торецком направлении трех оккупантов. Они ехали на двухколесном транспорте по одному из населенных пунктов. Они вызывающе ездили по улицам, чем привлекли внимание украинских бойцов.

Точными сбросами с дронов разведчики обезвредили оккупантов и их технику.

Результат - взрывной. Смертная казнь для двух и множественные осколочные предупреждения для третьего,

– отметили военные.

Российские войска атакуют возле Торецка

Возле Торецка российские оккупанты продолжают использовать мототехнику для штурмов. По словам военных, это "античная логика" врага для минимизации потерь.

Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона рассказал, что на мотоциклах россияне пытаются прорывать украинскую оборону. Он говорит, что такая идея возникла еще античных времен, когда использовалась быстрая маневровая техника для перемещения во время войны.

Мотоцикл как средство доставки помогает быстро преодолеть так называемую kill-zone, пространство, которое пробивается и простреливается дронами. И более того, если сравнивать с бронетехникой, то если и прилетит дрон, то он уничтожит не 10 человек в одном БТР, а одного человека на мотоцикле,

– рассказал Трегубов.

Однако часто даже использование легкой техники не дает россиянам уберечься от ударов Сил обороны. Хотя россияне таким образом и быстро пробиваются на вторую линию обороны и закрепляются там, украинские дроны все равно наносят им потери в живой силе и технике. Защитники так же удачно отражают атаки.