Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Россияне пользуются гражданским транспортом на фронте

Из-за того, что в России становится меньше бронетехники, а в небе на передовой доминируют украинские дроны, оккупанты должны использовать быстрые и недорогие средства передвижения. На помощь им приходят мотоциклы. Их применение на передовой, по информации издания, может быть хорошей стратегией.

Гражданский транспорт использовался во всех войнах. Но россияне, вероятно, впервые заменили тяжелую технику на мотоциклы для штурмов.

Увеличение использования Россией мотоциклов является адаптацией в ответ на повсеместные удары украинских беспилотников по российской бронетехнике и непомерные потери бронетехники, которые российские войска понесли в конце 2023 и в 2024 годах,

– отчитывается Институт изучения войны.

Действительно, россияне, штурмуя на мотоциклах или багги могут достаточно быстро и маневренно передвигаться и преодолевать опасную зону за короткое время. Российская армия, похоже, собирается делать ставку на целые мотоциклетные штурмовые отряды.

Военные ВСУ рассказывают, что атаки происходят колоннами из 8 мотоциклов, их движение поддерживается РЭБами. Это несколько защищает россиян от ударов с дронов.

Гражданский транспорт россияне используют методом "наскока и бегства", пытаясь таким образом прорывать оборону украинских войск.

Как пишет ISW, россияне сознательно не планировали привлекать к штурмам мотоциклы и другую подобную технику, это стало скорее "отчаянной импровизацией на передовой" из-за серьезных потерь.

Зато так называемое минобороны России хочет организовать крупные операции именно с использованием мотоциклов. Оккупационное командование планирует открыть центры подготовки мотоциклистов и интегрировать мотоциклетные подразделения в регулярные военные формирования. Поэтому использование мотоциклов может стать частью тактики россиян в будущих войнах.

Однако аналитики говорят, что использование гражданской техники – это не лучший шаг для россиян, ведь это может снизить способность оккупантов адаптироваться к новым реалиям фронта.