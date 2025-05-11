По состоянию на 22:00 11 мая на фронте произошло 111 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также В Рыльске, вероятно, произошел прилет по месту дислокации оккупантов, – СМИ

Какова ситуация на разных направлениях

На Харьковском направлении противник с начала суток 2 раза проводил наступательные действия в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор атаковал в районах Новой Кругляковки и Загрызово – украинские защитники остановили 2 вражеские попытки продвинуться вперед.

На Лиманском направлении российские захватчики 20 раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Новое, Редкодуб, Колодязи и в направлении Григорьевки. Четыре боестолкновения не утихают.

На Северском направлении наши защитники отражали 4 штурма оккупационных войск в районе Белогоровки, из которых два – продолжаются.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Новомаркового, Часового Яра и Андреевки. Силы обороны отбили 4 атаки захватчиков.

На Торецком направлении, в районах Озаряновки, Дилиевки и Торецка 6 раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений.

На Покровском направлении противник атаковал в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Водяное Второе, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и Багатырь. Наши защитники остановили 38 штурмовых действий противника, еще 9 боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Новопавловском направлении враг 7 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Новоселки, Свободного Поля и Новополя. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Ореховском направлении враг проводил 6 наступательных действий в районе Малой Токмачки, Степного и Малых Щербаков. Украинские подразделения отбили все атаки.

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

На Курском направлении произошло 8 атак противника, одна из которых продолжается до сих пор.