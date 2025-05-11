Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарии военнослужащего 77 бригады ВСУ Виктора Петровича и пресс-офицера бригады НГУ "Рубеж" Максима Тарана в эфире телемарафона и Киев24.

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ВСУ прижаты к реке Оскол

Виктор Петрович, бригада которого дислоцируется южнее Купянска и ближе к Боровой, рассказал, что на Купянском направлении враг по несколько человек иногда пытается проникнуть на украинские позиции.

Также там ситуация очень сложная, потому что ВСУ прижаты к реке Оскол. Если россияне захватят еще несколько километров на этом участке фронта, то значительно ухудшится логистика.

Россиянам не удалось подвинуть наши позиции, нам удается оставаться на левом берегу реки Оскол. И нам не надо занимать оборону сугубо по правому берегу, поэтому врагу не удается вытеснить нас,

– добавил военный.

Россия хочет дойти до Славянска

Что касается Лиманского направления, то там также увеличилось количество наступательных действий оккупантов. Город Лиман для них является "воротами" в Славянск – "стратегической и идеологической цели", которую они хотят взять.

Россияне считают Славянск "местом боевой славы" в 2014 году.

"За последние полтора месяца противник увеличил количество резервных групп и вражеских штурмов на направлении", – отметил он.

Несмотря на это, Силы обороны дают отпор, и враг почти не передвигается на этом направлении.