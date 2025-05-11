Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 63 авиационных удара, сбросив 96 КАБов.

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Ситуация на линии соприкосновения

Вчера россияне совершили более 4 000 обстрелов, из них 85 – из РСЗО, а также привлекли для поражения 2 470 дронов-камикадзе.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 9 районов сосредоточения личного состава и техники, артиллерийское средство, радиолокационную станцию и еще один важный объект захватчиков.

На Харьковском направлении отбили 3 атаки противника в районах Волчанска, Малой Шапковки и Каменки.

На Купянском направлении произошло 3 атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Синьковки и в районе Загрызово.

Что происходит вблизи Загрызово: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 8 раз. Пытался продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Чернещина, Ольговка, Редкодуб, Новое, Зеленая Долина и вблизи Ямполовки и Копанок.

На Северском направлении украинские воины отбили 4 вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано 9 боестолкновений вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра и в сторону Белой Горы, Майского и Предтечино.

Какая ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Дружба, Торецк, Щербиновка и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Новая Полтавка, Миролюбовка, Котляровка, Мирное, Заря и вблизи населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Преображенка, Андреевка.

Что происходит вблизи Покровска: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи населенных пунктов Костантинополь, Вильне Поле, Привольное и в направлении Багатиря, Шевченко, Новополя.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили 13 атак в районах Новополя и Новоселок.

Какова ситуация на Гуляйпольском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении враг проводил 2 атаки в районе населенного пункта Степное и в сторону Новоданиловки.

На Приднепровском направлении агрессор провел 3 тщетные попытки продвижения к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 28 КАБов, а также совершил 265 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 3 – с РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1310 оккупантов, поэтому общие потери личного состава России превысили 965 тысяч. Уничтожено еще 2 танка, 6 боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы и 1 средство ПВО.