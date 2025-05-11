По состоянию на утро 11 мая Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 965 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 11 мая 2025 года

  • Личного состава – около 965890 (+1310),
  • танков – 10792 (+2),
  • боевых бронированных машин – 22446 (+6),
  • артиллерийских систем – 27670 (+33),
  • РСЗВ – 1381 (+1),
  • средств ПВО – 1159 (+1),
  • самолетов – 372 (+0),
  • вертолетов – 335 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 35537 (+55),
  • крылатых ракет – 3197 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 47947 (+117),
  • специальной техники – 3878 (+3).

Втрати ворога на 11 травняПотери врага на 11 мая / Инфографика Генштаба ВСУ / Инфографика Генштаба ВСУ