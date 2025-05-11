По состоянию на утро 11 мая Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 965 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 11 мая 2025 года
- Личного состава – около 965890 (+1310),
- танков – 10792 (+2),
- боевых бронированных машин – 22446 (+6),
- артиллерийских систем – 27670 (+33),
- РСЗВ – 1381 (+1),
- средств ПВО – 1159 (+1),
- самолетов – 372 (+0),
- вертолетов – 335 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35537 (+55),
- крылатых ракет – 3197 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 47947 (+117),
- специальной техники – 3878 (+3).
Потери врага на 11 мая / Инфографика Генштаба ВСУ / Инфографика Генштаба ВСУ