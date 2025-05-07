Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

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"Сырский заманил россиян в ловушку. Остановил развороченная российских флангов с севера, удержав дорогу на Константиновку, и левый южный фланг также удерживают наши войска", – отметил Свитан.

Сейчас россияне уперлись в украинские населенные пункты Котлино, Песчаное, Шевченково.

Поймали и уничтожают ротами ежесуточно,

– добавил Свитан.

Это не последняя ловушка для врага на этом отрезке фронта. Попытка россиян двигаться в направлении Днепропетровской области обернулась ловушкой у Котляровки.

Этот язык за 5 километров до Днепропетровской области буквально приглашал россиян и сразу начались фланговые удары, которые разносят россиян вдребезги,

– отметил полковник запаса.

Он назвал это проявлением профессионализма украинского командования, на небольших отрезках фронта оно создает ситуации, которые стесывают огромное количество живой силы врага.

С военной точки зрения для россиян было бы логично отойти вплоть до Селидово, но политические задачи не позволяют сделать этого. По словам Свитана, ежесуточно наибольшее количество убитых и раненых россиян именно с Покровского направления.