Об этом во вторник, 6 мая, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает 24 Канал. Он отметил защитников наградами.

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О чем сообщил Сырский

Главком констатировал, что Покровское направление остается одним из самых тяжелых участков фронта, на котором частично удалось улучшить положение наших военных.

Благодаря мужеству и умелым действиям воинов Сил обороны нам удалось стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне в Донецкой области и иногда перехватить тактическую инициативу,

– написал он.

В рамках рабочей поездки Александр Сырский наградил военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала" почетными наградами Главнокомандующего.

По его словам, полк уже не впервые восстанавливает контроль над оккупированными территориями. Это было в 2022 году в Изюме, во время Харьковской наступательной операции, и в этом году в районе поселка Шевченко, расположенного под Покровском.

"Солдаты, сержанты, офицеры, вы с честью выполняете поставленные задачи. Украина верит в вас, и на вас всегда можно положиться. Еще раз выражаю вам искреннюю благодарность. Слава Украине! Героям слава", – резюмировал он.

К слову, за прошедшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 78 атак агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка и других.