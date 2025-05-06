Про це у вівторок, 6 травня, заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає 24 Канал. Він відзначив захисників нагородами.

Дивіться також Росіяни перекидають бригади з 3 ділянок фронту: ISW розкрив підступний план ворога

Про що повідомив Сирський

Головком констатував, що Покровський напрямок залишається однією із найважчих ділянок фронту, на якій частково вдалося покращити положення наших військових.

Завдяки мужності та вмілим діям воїнів Сил оборони нам вдалося стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу,

– написав він.

У межах робочої поїздки Олександр Сирський нагородив військовослужбовців 425-го окремого штурмового полку "Скала" почесними відзнаками Головнокомандувача.

За його словами, полк уже не вперше відновлює контроль над окупованими територіями. Це було у 2022 році в Ізюмі, під час Харківської наступальної операції, і цього року у районі селища Шевченко, розташованого під Покровськом.

"Солдати, сержанти, офіцери, ви з честю виконуєте поставлені завдання. Україна вірить у вас, і на вас завжди можна покластися. Ще раз висловлюю вам щиру вдячність. Слава Україні! Героям слава", – резюмував він.

До слова, протягом минулої доби на Покровському напрямку наші захисники зупинили 78 атак агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Водяне Друге, Новоторецьке, Шевченко, Удачне, Успенівка та інших.