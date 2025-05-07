Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

Детальніше ЗСУ частково перехопили ініціативу біля Покровська: Сирський повідомив про стабілізацію ситуації

"Сирський заманив росіян у пастку. Зупинив розгортання російських флангів з півночі, утримавши дорогу на Костянтинівку, і лівий південний фланг також утримують наші війська", — зауважив Світан.

Наразі росіяни вперлися в українські населені пункти Котлине, Піщане, Шевченково.

Впіймали і знищують ротами щодоби,

– додав Світан.

Це не остання пастка для ворога на цьому відтинку фронту. Спроба росіян рухатися в напрямку Дніпропетровської області обернулася пасткою біля Котлярівки.

Цей язик за 5 кілометрів до Дніпропетровської області буквально запрошував росіян і одразу розпочалися флангові удари, які розносять росіян вщент,

– зауважив полковник запасу.

Він назвав це проявом професіоналізму українського командування, яке на невеликих відтинках фронту створює ситуації, що стесують величезну кількість живої сили ворога.

З військової точки зору для росіян було б логічно відійти аж до Селидового, але політичні завдання не дозволяють зробити цього. За словами Світана, щодоби найбільша кількість вбитих та поранених росіян саме з Покровського напрямку.