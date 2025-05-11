Станом на ранок 11 травня Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 965 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 11 травня 2025 року

  • Особового складу – близько 965890 (+1310),
  • танків – 10792 (+2),
  • бойових броньованих машин – 22446 (+6),
  • артилерійських систем – 27670 (+33),
  • РСЗВ – 1381 (+1),
  • засобів ППО – 1159 (+1),
  • літаків – 372 (+0),
  • гелікоптерів – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35537 (+55),
  • крилатих ракет – 3197 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47947 (+117),
  • спеціальної техніки – 3878 (+3).

Втрати ворога на 11 травняВтрати ворога на 11 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ