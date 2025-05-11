Станом на ранок 11 травня Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 965 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 11 травня 2025 року
- Особового складу – близько 965890 (+1310),
- танків – 10792 (+2),
- бойових броньованих машин – 22446 (+6),
- артилерійських систем – 27670 (+33),
- РСЗВ – 1381 (+1),
- засобів ППО – 1159 (+1),
- літаків – 372 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35537 (+55),
- крилатих ракет – 3197 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47947 (+117),
- спеціальної техніки – 3878 (+3).