Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Где продвинулись оккупанты

Днем в понедельник, 19 мая, аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, оккупанты имеют продвижение возле 3 населенных пунктов.

Враг продвинулся возле Новой Полтавки, Малиновки и Романовки,

– говорится в сообщении.

Россияне продвинулись вблизи Новой Полтавки: смотрите на карте

Захватчики продвинулись возле Малиновки: смотрите на карте

Вражеские силы продвинулись вблизи Романовки: смотрите на карте

Напомним, что согласно данным Генштаба ВСУ, в течение минувших суток зафиксировано 175 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 78 авиационных ударов, сбросили 124 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 2904 дроны-камикадзе и осуществили 5134 обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 116 – из реактивных систем залпового огня.