Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по территории Украины 78 авиационных ударов, сбросив 124 КАБа.

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Ситуация на линии соприкосновения

Вчера россияне совершили 5 134 обстрела украинских позиций и населенных пунктов, из них 116 – из РСЗО, а также привлекли для поражения 2 904 дроны-камикадзе.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 артиллерийское средство, 2 пункта управления и еще 1 "важную цель противника".

На Харьковском направлении враг 6 раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Строевки. Что происходит вблизи Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении произошло 2 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Копанки, Редкодуб, Грековка, Липовое, Торское и в направлении Карповки, Ольговки, Зеленой Долины и Григорьевки. Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Белогоровки противник атаковал 6 раз.

На Краматорском направлении зафиксировано 9 боестолкновений вблизи Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и Ступочек. Что происходит вблизи Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Петровки, Щербиновки, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Зверево, Новоалександровка, Котляровка, Новосергиевка, Удачное, Троицкое, Алексеевка, Андреевка, Котлино и в направлениях Зари, Шевченко Первого, Муравки, Попового Яра. Россияне давят на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг 24 раза атаковал наши позиции в районах Константинополя, Багатира, Шевченко, Свободного Поля, Ровнополя. Какова ситуация на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении защитники отбили 2 вражеских штурма вблизи Лукьяновского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения 1 раз пытались продвинуться вперед, атаку отбито.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 18 боестолкновений. Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросил 35 управляемых бомб, совершил 236 артиллерийских обстрелов.