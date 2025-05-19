Общие потери личного состава России уже превысили 974 тысячи бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери России на 19 мая
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:
- личного состава – около 974 770 (+1 040);
- танков – 10 833 (+1);
- боевых бронированных машин – 22 562 (+5);
- артиллерийских систем – 28 009 (+29);
- РСЗВ – 1 387 (+0);
- средств ПВО – 1167 (+0);
- самолетов – 372 (+0);
- вертолетов – 336 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 36 503 (+118);
- крылатых ракет – 3 197 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 48 988 (+88);
- специальной техники – 3 892 (+0).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, недавно украинские дроны поразили военные склады 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны России вблизи села Перевальное в Крыму. На территории начались детонация боеприпасов и масштабные пожары. Кроме того, оккупантам пришлось перекрывать движение по трассе Симферополь – Алушта.