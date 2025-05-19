Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 974 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії на 19 травня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

особового складу – близько 974 770 (+1 040);

танків – 10 833 (+1);

бойових броньованих машин – 22 562 (+5);

артилерійських систем – 28 009 (+29);

РСЗВ – 1 387 (+0);

засобів ППО – 1167 (+0);

літаків – 372 (+0);

гелікоптерів – 336 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36 503 (+118);

крилатих ракет – 3 197 (+0);

кораблів /катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 48 988 (+88);

спеціальної техніки – 3 892 (+0).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно українські дрони уразили військові склади 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони Росії поблизу села Перевальне в Криму. На території розпочалися детонація боєприпасів та масштабні пожежі. Окрім того, окупантам довелося перекривати рух трасою Сімферополь – Алушта.