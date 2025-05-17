Сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
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Какие последствия удара по складу боеприпасов оккупантов в Крыму
По информации источника издания, вчера, 16 мая, дроны СБУ нанесли удар по складам боеприпасов 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны России, которая базировалась вблизи села Перевальное в Крыму.
В Крыму поражен склад боеприпасов россиян: смотрите видео
Кроме того, там размещались боксы для хранения военной техники, вооружения и горюче-смазочных материалов.
На видео из сети можно заметить мощную детонацию боеприпасов и масштабные пожары на территории вражеских складов. Местные сообщают о дыме над территорией самой воинской части.
На складе боеприпасов мощная детонация: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика)
Также россиянам пришлось перекрывать движение по трассе Симферополь-Алушта, которая проходит мимо села Перевальное.
Кроме того, есть информация, что в результате успешной атаки дронов СБУ, погибли российские военные, которые находились на военном складе.