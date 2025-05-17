Сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Какие последствия удара по складу боеприпасов оккупантов в Крыму

По информации источника издания, вчера, 16 мая, дроны СБУ нанесли удар по складам боеприпасов 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны России, которая базировалась вблизи села Перевальное в Крыму.

В Крыму поражен склад боеприпасов россиян: смотрите видео

Кроме того, там размещались боксы для хранения военной техники, вооружения и горюче-смазочных материалов.

На видео из сети можно заметить мощную детонацию боеприпасов и масштабные пожары на территории вражеских складов. Местные сообщают о дыме над территорией самой воинской части.

На складе боеприпасов мощная детонация: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика)

Также россиянам пришлось перекрывать движение по трассе Симферополь-Алушта, которая проходит мимо села Перевальное.

Кроме того, есть информация, что в результате успешной атаки дронов СБУ, погибли российские военные, которые находились на военном складе.