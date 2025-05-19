Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав по території України 78 авіаційних ударів, скинувши 124 КАБи.

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Ситуація на лінії зіткнення

Учора росіяни здійснили 5 134 обстріли українських позицій і населених пунктів, з них 116 – із РСЗВ, а також залучили для ураження 2 904 дрони-камікадзе.

У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 артилерійський засіб, 2 пункти управління та ще 1 "важливу ціль противника".

На Харківському напрямку ворог 6 разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Строївки. Що відбувається поблизу Вовчанська: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку відбулося 2 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Твердохлібове, Копанки, Рідкодуб, Греківка, Липове, Торське та в напрямку Карпівки, Ольгівки, Зеленої Долини та Григорівки. Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку в районах Верхньокам’янського та Білогорівки противник атакував 6 разів.

На Краматорському напрямку зафіксовано 9 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та Ступочок. Що відбувається поблизу Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Торецька, Петрівки, Щербинівки, Озарянівки, Диліївки та Дружби.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Котлярівка, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Олексіївка, Андріївка, Котлине та в напрямках Зорі, Шевченка Першого, Муравки, Попового Яру. Росіяни тиснуть на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворог 24 рази атакував наші позиції у районах Костянтинополя, Багатиря, Шевченко, Вільного Поля, Рівнополя. Яка ситуація на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку оборонці відбили 2 ворожих штурми поблизу Лук’янівського та в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи 1 раз намагалися просунутись вперед, атаку відбито.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 18 боєзіткнень. Ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинув 35 керованих бомб, здійснив 236 артилерійських обстрілів.