Російські війська мали просування на кількох ділянках, зокрема на Торецькому та Новопавлівському напрямках. Висновки ISW та оновленні карти публікує 24 Канал.
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Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 18 травня
- Бої в Курській області продовжувалися 16 та 17 травня, щодо Бєлгородської – ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність там.
- У Сумській області окупанти продовжували наступати, але підтвердженого прогресу не досягли. Схожа ситуація була у Харківській області, а Куп'янському напрямку та біля Борової.
- На Лиманському напрямку просунулися Сили оборони України. Геолокаційні відеозаписи від 16 травня свідчать, що українські війська пройшли в центральній частині Торського, що на схід від Лимана.
- На Сіверському напрямку росіяни не просунулися, але мали успіхи в Часовому Ярі. Геолокаційні відеозаписи від 17 травня показують, що вони просунулися в центральній частині міста.
- Російські війська просунулися на Торецькому напрямку. Геолокація показує, як вони підіймають свої прапори в центрі Олександрополя та у Новій Полтавці, що на південний захід від Торецька. Ці населені пункти окупанти, ймовірно, захопили.
Так змінилася лінія фронту в Україні та Росії за 17 травня / Карти ISW
- Інші геолокаційні відеозаписи свідчать, що російські війська просунулися в південно-західній Диліївці, що на північ від Торецька, у західній Старій Миколаївці, що на південний захід від міста, та на захід від Нової Полтавки.
- На Покровському напрямку окупанти також проснулися. Відеозаписи показали, що вони пройшли на північно-східній околиці Даченського, що на південь від Покровська.
- Російські війська просунулися на Новопавлівському напрямку. Дані геолокації від 16 травня свідчать, що вони пройшли на південний схід від Богданівки, що на південний схід від Новопавлівки.
- Також росіяни просунулися на Курахівському напрямку. Відео показали, як вони підіймають свої прапори в Багатирі на захід від Курахового, тобто вони захопили це поселення (зауважмо, Генштаб у своєму звіті писав, що всі атаки ворога там ЗСУ відбили). Інші записи свідчать, що російські війська пройшли на південь від Одрадного, що на південний захід від Курахового.
- На напрямку Великої Новосілки окупанти підтвердженого прогресу не досягли, так само на Запорізькому напрямку. Обмежені наступальні операції проводив ворог і на Херсонському напрямку, про їхню успішність Інститут не інформує.
Підсумовуючи, ISW зазначив, що ЗСУ просунулися поблизу Лимана, а російські війська – поблизу Часового Яру, Торецька, Покровська, Новопавлівки та Курахового.