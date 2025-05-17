Станом на 22:00 17 травня на фронті відбулося 131 бойове зіткнення, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог 3 рази атакував в районі Вовчанська та у бік Строївки.

На Куп'янському напрямку ворог здійснив одну спробу наступу поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 19 штурмів позицій поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Лозова, Рідкодуб, Греківка, Катеринівка, Ямполівка та Зелена Долина. Три боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог 10 разів атакував поблизу Білогорівки та Верхньокам'янського, два боєзіткнення залишаються незавершеними.

На Краматорському напрямку ворог атакував у районах Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного, Ступочок та Білої Гори. Українські підрозділи відбили 6 атак, 2 боєзіткнення на даний час тривають.

На Торецькому напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Озарянівки, Диліївки та Дружби.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 44 рази атакував у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Яблунівка, Воздвиженка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Новосергіївка, Троїцьке та Андріївка. Наші захисники відбили 38 штурмів, ще шість боєзіткнень продовжуються до цього часу.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 19 атак загарбників у районах Костянтинополя, Багатиря, Вільного Поля, Рівнополя, Новополя та Зеленого Поля.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили 5 атак противника в районах Щербаків, Степового та Малих Щербаків, ще одне боєзіткнення триває.

На Придніпровському напрямку були дві спроби окупантів витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Ворог зазнав втрат.

На Курському напрямку відбулося 14 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких три тривають до цього часу.