Як повідомляє видання CNN, Росія накопичує війська для подальшого просування Україною з метою захоплення нових територій, ймовірно, аж до околиць Києва, передає 24 Канал.

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Окупанти посилюють тиск на Харківщині

У Третій окремій штурмовій бригаді заявили про збільшення кількості ворожих штурмів на Харківському напрямку. Так, упродовж двох тижнів окупанти 80 разів атакували рубежі бригади за активної підтримки артилерії, авіаударів, ударних дронів та скидів. Дедалі частіше ворог застосовує й оптоволоконні FPV-дрони.

Також росіяни у складі двох армій Росії не полишають спроб зробити прорив на Харківщині. Для цього вони застосовують тактику малих піхотних груп. Але наразі безрезультатно.

Завдяки вибудуваній ефективній системі оборони бригади, окупантам не вдається розвинути успіх наступу. Ворог продовжує зазнавати значних втрат у живій силі загиблими і пораненими.

До слова, президент Зеленський раніше зазначав, що росіяни перебувають у постійному наступі на всій лінії фронту протягом декількох місяців. Головним напрямком для ворога була Сумська область, там він зосередив 67 тисяч військових.