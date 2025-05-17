Как сообщает издание CNN, Россия накапливает войска для дальнейшего продвижения по Украине с целью захвата новых территорий, вероятно, вплоть до окраин Киева, передает 24 Канал.

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Оккупанты усиливают давление на Харьковщине

В Третьей отдельной штурмовой бригаде заявили об увеличении количества вражеских штурмов на Харьковском направлении. Так, в течение двух недель оккупанты 80 раз атаковали рубежи бригады при активной поддержке артиллерии, авиаударов, ударных дронов и сбросов. Все чаще враг применяет и оптоволоконные FPV-дроны.

Также россияне в составе двух армий России не оставляют попыток сделать прорыв на Харьковщине. Для этого они применяют тактику малых пехотных групп. Но пока безрезультатно.

Благодаря выстроенной эффективной системе обороны бригады, оккупантам не удается развить успех наступления. Враг продолжает нести значительные потери в живой силе погибшими и ранеными.

К слову, президент Зеленский ранее отмечал, что россияне находятся в постоянном наступлении на всей линии фронта в течение нескольких месяцев. Главным направлением для врага была Сумская область, там он сосредоточил 67 тысяч военных.