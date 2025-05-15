Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресконференцію українського президента в Анкарі в четвер, 15 травня. Раніше там завершилася його зустріч з Реджепом Ердоганом.

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Що заявив Зеленський

За словами українського лідера, Сили оборони розуміють наміри противника та роблять відповідні кроки. Водночас росіяни намагаються "відновлюватися й перегруповуватися".

Наші військові формулюють це так: вони (росіяни – 24 Канал) перебувають у постійному наступі, це триває вже декілька місяців,

– сказав Зеленський.

Нагадаємо, за словами речника ОТУ "Харків" Павла Шамшина, ворог уже розпочав літню наступальну кампанію. Попри заяви щодо "готовності" до мирних переговорів, Росія накопичує сили. Військові також нагадали – під час "великоднього перемир'я" чи "перемир'я до 9 травня" затишшя не було, на фронті спостерігали посилення штурмових дій.