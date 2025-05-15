Американські аналітики показали на картах просування ворога та відзначили деякі успіхи ЗСУ. 24 Канал із посиланням на ISW розповість про це докладно.

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Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 15 травня

Бої в Курській області продовжилися і 14 травня, але інформації про якісь просування немає. На півночі Сумської області росіяни також намагалися атакувати, але без прогресу.

області росіяни також намагалися атакувати, але без прогресу. Схожа ситуація була у Харківській області, поблизу Вовчанська, а от на Куп'янському напрямку російські війська просунулися. Геолокаційні відео ще від 13 травня свідчать, що вони пройшли на північний схід від Західного, що на північ від Куп'янська.

напрямку російські війська просунулися. Геолокаційні відео ще від 13 травня свідчать, що вони пройшли на північний схід від Західного, що на північ від Куп'янська. У наступах до Борової та Лиману у росіян успіхів не було. Також їхні наступальні операції на Сіверському напрямку поблизу Григорівки не дали результатів, як і біля Часового Яру.

у росіян успіхів не було. Також їхні наступальні операції на Сіверському напрямку поблизу Григорівки не дали результатів, як і біля Часового Яру. Водночас російські війська просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 13 та 14 травня свідчать, що вони пройшли на північ від Торецька та на захід від Яблунівки, що на південний захід від міста, а ще – на південний захід від Зорі, що на південний захід від Торецька.

Так змінилася лінія фронту в Україні та Росії за 14 травня / Карти ISW

Українські ж війська просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні дані від 13 травня показали, що вони пройшли у західній частині Мирного, що на схід від Покровська, та в центральній частині Лисівки, що на південний схід від міста.

напрямку. Геолокаційні дані від 13 травня показали, що вони пройшли у західній частині Мирного, що на схід від Покровська, та в центральній частині Лисівки, що на південний схід від міста. Наступальні операції на Новопавлівському напрямку росіянам успіхів не принесли. Але на Курахівському напрямку вони просунулися, зокрема в південній частині Багатира, що на захід від Курахового.

напрямку вони просунулися, зокрема в південній частині Багатира, що на захід від Курахового. Також окупанти просунулися у напрямку Великої Новосілки . Геолокаційні відео від 14 травня показали їх на схід від Зеленого Поля, що на захід від Великої Новосілки.

. Геолокаційні відео від 14 травня показали їх на схід від Зеленого Поля, що на захід від Великої Новосілки. Наступальні операції ворога на заході Запорізької області були, але до просувань не призвели. На Херсонському напрямку – така сама ситуація.

Підсумовуючи, ISW зазначив, що українські війська просунулися під Покровськом, а російські – поблизу Куп'янська, Торецька, Курахового та Великої Новосілки.