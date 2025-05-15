Американские аналитики показали на картах продвижение врага и отметили некоторые успехи ВСУ. 24 Канал со ссылкой на ISW расскажет об этом подробно.

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Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 15 мая

Бои в Курской области продолжились и 14 мая, но информации о каких-то продвижениях нет. На севере Сумской области россияне также пытались атаковать, но без прогресса.

области россияне также пытались атаковать, но без прогресса. Похожая ситуация была в Харьковской области, вблизи Волчанска, а вот на Купянском направлении российские войска продвинулись. Геолокационные видео еще от 13 мая свидетельствуют, что они прошли на северо-восток от Западного, что к северу от Купянска.

направлении российские войска продвинулись. Геолокационные видео еще от 13 мая свидетельствуют, что они прошли на северо-восток от Западного, что к северу от Купянска. В наступлениях к Боровой и Лиману у россиян успехов не было. Также их наступательные операции на Северском направлении вблизи Григорьевки не дали результатов, как и у Часового Яра.

у россиян успехов не было. Также их наступательные операции на Северском направлении вблизи Григорьевки не дали результатов, как и у Часового Яра. В то же время российские войска продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи от 13 и 14 мая свидетельствуют, что они прошли к северу от Торецка и к западу от Яблоновки, что на юго-запад от города, а еще – на юго-запад от Зари, что на юго-запад от Торецка.

Так изменилась линия фронта в Украине и России за 14 мая / Карты ISW

Украинские же войска продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные данные от 13 мая показали, что они прошли в западной части Мирного, что к востоку от Покровска, и в центральной части Лисовки, что к юго-востоку от города.

направлении. Геолокационные данные от 13 мая показали, что они прошли в западной части Мирного, что к востоку от Покровска, и в центральной части Лисовки, что к юго-востоку от города. Наступательные операции на Новопавловском направлении россиянам успехов не принесли. Но на Кураховском направлении они продвинулись, в частности в южной части Багатыра, что к западу от Курахово.

направлении они продвинулись, в частности в южной части Багатыра, что к западу от Курахово. Также оккупанты продвинулись в направлении Великой Новоселки . Геолокационные видео от 14 мая показали их к востоку от Зеленого Поля, что к западу от Великой Новоселки.

. Геолокационные видео от 14 мая показали их к востоку от Зеленого Поля, что к западу от Великой Новоселки. Наступательные операции врага на западе Запорожской области были, но к продвижениям не привели. На Херсонском направлении – такая же ситуация.

Подытоживая, ISW отметил, что украинские войска продвинулись под Покровском, а российские – вблизи Купянска, Торецка, Курахово и Великой Новоселки.