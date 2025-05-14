Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 1 ракетный и 78 авиационных ударов, сбросив 138 управляемых бомб.

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Ситуация на линии соприкосновения

Вчера россияне совершили более 5 000 обстрелов, из них 93 – из РСЗО, а также привлекли для поражения 2 983 дроны-камикадзе.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 средство ПВО и 2 артиллерийские средства захватчиков.

На Харьковском направлении противник 4 раза проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Тополя и Петровка.

На Купянском направлении произошло 2 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь продвинуться в районах Новомихайловки, Грековки, Твердохлебово, Новосергиевки, Колодязей, Григорьевки и в сторону Редкодуба, Липового, Зеленой Долины, Ольговки.

Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении защитники отбили 3 штурма в сторону Григорьевки.

На Краматорском направлении зафиксировано 8 боестолкновений в районах Часового Яра и в сторону Белой Горы.

Что происходит возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 6 атак в районах Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении защитники остановили 54 штурма агрессора в районах населенных пунктов Лисовка, Малиновка, Елизаветовка, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалексеевка, Новоалександровка, Запорожье, Андреевка и в направлении населенных пунктов Старая Николаевка, Муравка, Алексеевка, Новая Полтавка, Яблоновка, Миролюбовка, Заря, Проминь.

Враг давит возле Покровска: смотрите на карте

На Новопавловском направлении украинцы остановили 30 попыток прорвать оборонительные рубежи вблизи Константинополя, Скудного, Ровнополя, Привольного, Свободного Поля, Шевченко, Багатира, Новополя, Одрадного и в сторону Зеленого Поля.

Какова ситуация на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении враг проводил 3 наступательные действия в направлениях Новоданиловки, Степного и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили 5 попыток агрессора продвинуться вперед.

На Курском направлении подразделения Сил обороны отбили 12 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 34 управляемых авиабомб, а также совершил 264 артиллерийских обстрела, в том числе 11 – с РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1 240 оккупантов. Общие потери личного состава врага превысили 969 000 человек. Кроме того, Россия осталась без 2 танков, 14 боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 3 средств ПВО, 82 БпЛА оперативно-тактического уровня, 126 единиц автомобильной техники и автоцистерн с ГСМ.