Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери России на войне в Украине
Так за более чем три года полномасштабной войны потери россиян растут ежедневно. С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:
- личного состава – около 969 370 (+1240) человек,
- танков – 10 804 (+2),
- боевых бронированных машин – 22 501 (+14),
- артиллерийских систем – 27 827 (+47),
- РСЗО – 1 382 (+1),
- средств ПВО – 1 165 (+3),
- самолетов – 372 (+0),
- вертолетов – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 35 860 (+82),
- крылатых ракет – 3 197 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 48 382 (+126),
- специальной техники – 3 884 (+0).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, недавно украинский военный совершил уникальный точный выстрел из ПЗРК "Игла" и сбил российский Су-25.