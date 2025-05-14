Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії на війні в Україні
Так за понад три роки повномасштабної війни втрати росіян ростуть щодня. Від 24 лютого 2022 року російська армія втратила:
- особового складу – близько 969 370 (+1240) осіб,
- танків – 10 804 (+2),
- бойових броньованих машин – 22 501 (+14),
- артилерійських систем – 27 827 (+47),
- РСЗВ – 1 382 (+1),
- засобів ППО – 1 165 (+3),
- літаків – 372 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35 860 (+82),
- крилатих ракет – 3 197 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48 382 (+126),
- спеціальної техніки – 3 884 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, нещодавно український військовий здійснив унікальний влучний постріл з ПЗРК "Ігла" та збив російський Су-25.