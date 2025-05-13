У межах операції по стримуванню наступальних дій російської армії, українські бійці ліквідували дві ворожі штурмові групи окупантів. Для цього був задіяний МіГ–29 Повітряних Сил ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на блог бійців Повітряних сил ЗСУ.

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Як українська авіація знищила окупантів

Бійці поширили відео з дронів, на якому видно момент пуску ракет та успішне влучання по ворожих цілях.

На Запорізькому напрямку авіація ЗСУ знищила окупантів: дивіться відео

Авіація продовжує розвалювати ворожу піхоту на друзки, МіГ-29 знищує відразу пару штурмових груп на Запоріжжі,

– повідомили у ПС.

Українська авіація регулярно застосовується для підтримки Сил оборони на найгарячіших ділянках фронту, завдаючи точкових ударів по скупченнях живої сили й техніки противника.

Напередодні повідомлялося про знищення групи окупантів у ворожому тилу українськими воїнами. Тоді група Сил спеціальних операцій ЗСУ знищила 8 російських штурмовиків.