В рамках операции по сдерживанию наступательных действий российской армии, украинские бойцы ликвидировали две вражеские штурмовые группы оккупантов. Для этого был задействован МиГ–29 Воздушных Сил ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блог бойцов Воздушных сил ВСУ.

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Как украинская авиация уничтожила оккупантов

Бойцы распространили видео с дронов, на котором видно момент пуска ракет и успешное попадание по вражеским целям.

На Запорожском направлении авиация ВСУ уничтожила оккупантов: смотрите видео

Авиация продолжает разваливать вражескую пехоту в щепки, МиГ-29 уничтожает сразу пару штурмовых групп на Запорожье,

– сообщили в ВС.

Украинская авиация регулярно применяется для поддержки Сил обороны на горячих участках фронта, нанося точечные удары по скоплениям живой силы и техники противника.

Накануне сообщалось об уничтожении группы оккупантов во вражеском тылу украинскими воинами. Тогда группа Сил специальных операций ВСУ уничтожила 8 российских штурмовиков.