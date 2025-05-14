Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1 ракетного й 78 авіаційних ударів, скинувши 138 керованих бомб.

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Ситуація на лінії зіткнення

Учора росіяни здійснили понад 5 000 обстрілів, з них 93 – із РСЗВ, а також залучили для ураження 2 983 дрони-камікадзе.

У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 засіб ППО та 2 артилерійські засоби загарбників.

На Харківському напрямку противник 4 рази проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тополі та Петрівка.

На Куп’янському напрямку відбулося 2 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись просунутися в районах Новомихайлівки, Греківки, Твердохлібового, Новосергіївки, Колодязів, Григорівки та в бік Рідкодуба, Липового, Зеленої Долини, Ольгівки.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку захисники відбили 3 штурми в бік Григорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 8 боєзіткнень у районах Часового Яру та в бік Білої Гори.

Що відбувається біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 6 атак у районах Торецька та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 54 штурми агресора у районах населених пунктів Лисівка, Малинівка, Єлизаветівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолексіївка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Андріївка та в напрямку населених пунктів Стара Миколаївка, Муравка, Олексіївка, Нова Полтавка, Яблунівка, Миролюбівка, Зоря, Промінь.

Ворог тисне біля Покровська: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку українці зупинили 30 спроб прорвати оборонні рубежі поблизу Костянтинополя, Скудного, Рівнополя, Привільного, Вільного Поля, Шевченка, Багатиря, Новополя, Одрадного та в бік Зеленого Поля.

Яка ситуація на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку ворог проводив 3 наступальні дії в напрямках Новоданилівки, Степового та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили 5 спроб агресора просунутися вперед.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони відбили 12 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 34 керованих авіабомб, а також здійснив 264 артилерійські обстріли, зокрема 11 – із РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1 240 окупантів. Загальні втрати особового складу ворога перевищили 969 000 осіб. Окрім того, Росія зосталася без 2 танків, 14 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 3 засобів ППО, 82 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 126 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн із ПММ.