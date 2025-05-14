Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Навіщо росіяни їдуть на штурм на мотоциклах

Вони сподіваються, що штурми на мотоциклах нівелюють перевагу українських безпілотників і дадуть більше маневреності.

Російське військове командування, схоже, розробляє тактичну доктрину і структуру сил для підрозділів на мотоциклах і цивільних автомобілях у лобових атаках,

– пишуть аналітики.

За словами військового оглядача Костянтина Машовця, ворог уже розробив низку стандартів щодо оснащення фронтових підрозділів мотоциклами, всюдиходами та баггі китайського та російського виробництва.

Передбачається, що в кожному батальйоні буде до 30 мотоциклів, до 20 квадроциклів і до шести баггі. У кожному взводі – до 9 мотоциклів, до 20 квадроциклів і до 6 баггі. А у кожній штрафній десантно-штурмовій роті "Штурм V" – до 15 мотоциклів, до 20 квадроциклів і до 3 баггі.

Наразі різні підрозділи мають різну кількість техніки. Але прагнення росіян стандартизувати її свідчить про серйозність намірів.

Наразі російські війська, схоже, використовують мотоцикли в тандемі з бронетехнікою, хоча в майбутньому російські підрозділи можуть почати проводити штурми виключно за допомогою мотоциклів. Машовець заявив, що російські підрозділи наразі віддають перевагу використанню мотоциклів у тандемі з піхотою і бронетехнікою. Схоже, що російські військові переживають перехідний період і переходять до регулярного проведення штурмів виключно на мотоциклах, хоча російські війська можуть продовжувати проводити ці комбіновані штурми, якщо російське командування вирішить, що штурми на мотоциклах є менш успішними.

Також в ISW указують, що окупанти можуть продовжувати покладатися на комбіновані штурми, якщо міноборони не зможе забезпечити підрозділи мотоциклами. Але цю техніку ворог отримує і від волонтерів.

Раніше мовилося про те, що мотоштурми дозволять росіянам зберегти залишки бронетехніки та компенсувати втрати танків. Тож ворог дедалі більше залежатиме від мотоциклів та інших швидких неброньованих транспортних засобів. Адже українські дрони вражають повільніші транспортні засоби.