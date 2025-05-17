По состоянию на 22:00 17 мая на фронте произошло 131 боевое столкновение, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг 3 раза атаковал в районе Волчанска и в сторону Строевки.

На Купянском направлении враг совершил одну попытку наступления вблизи Загрызово.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 19 штурмов позиций вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Лозовая, Редкодуб, Грековка, Екатериновка, Ямполовка и Зеленая Долина. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг 10 раз атаковал вблизи Белогоровки и Верхнекаменского, два боестолкновения остаются незавершенными.

На Краматорском направлении враг атаковал в районах Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечиного, Ступочек и Белой Горы. Украинские подразделения отбили 6 атак, 2 боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Торецком направлении произошло 14 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Озаряновка, Дилиевка и Дружбы.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 44 раза атаковал в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Яблоновка, Воздвиженка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Новосергиевка, Троицкое и Андреевка. Наши защитники отбили 38 штурмов, еще шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 19 атак захватчиков в районах Константинополя, Багатира, Свободного Поля, Ровнополя, Новополя и Зеленого Поля.

На Ореховском направлении наши защитники отбили 5 атак противника в районах Щербаков, Степного и Малых Щербаков, еще одно боестолкновение продолжается.

На Приднепровском направлении были две попытки оккупантов вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Враг понес потери.

На Курском направлении произошло 14 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых три продолжаются до сих пор.