Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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Есть ли у россиян ресурсы для наступления на нескольких направлениях

Хотя продвижение российских войск на юго-запад от Торецка пока поддерживает Покровское и Константиновское направления, российское командование, вероятно, будет вынуждено в ближайшие недели определить приоритет из-за краткосрочных ограничений в резервах живой силы и материальных средств России.

Последние украинские оценки свидетельствуют о том, что Россия постепенно накапливает силы для медленного наращивания своей группировки в Украине, однако, аналитики считают, что пока нет признаков формирования достаточного оперативного резерва для одновременного ведения нескольких активных наступательных действий.

Российские войска уже длительное время пытаются прорвать украинскую оборону в районах Часового Яра и Торецка, что, вероятно, усложнило их планы по наступлению на Константиновку и другие укрепленные районы на этом направлении. После стабилизации линии фронта к юго-западу от Торецка россияне могут взять оперативную паузу, чтобы дать возможность своим силам в Часовом Яру и Торецке достичь значительного продвижения перед началом скоординированного наступления на Константиновку.

На что указывает активизация россиян на Покровском направлении

Недавняя активизация российских войск на северо-восток, восток и юг от Покровска может свидетельствовать об их оценке того, что украинская оборона в этом городе ослабевает, а значит – растет шанс на окружение Покровска.

Российское командование, возможно, планирует одновременное наступление как на Покровск, так и на Константиновку. Однако попытка реализовать обе операции одновременно может привести к истощению сил и подорвет способность российских войск достичь любой из этих целей.

Кроме того, российские войска вынуждены балансировать между давлением на Торецк и Покровск и необходимостью сохранять ресурсы для потенциального продвижения в сторону Днепропетровщины, захвата Купянска, а также продвижения в направлениях Боровой, Лимана, Сум и Харькова.

Напомним, что в целом за прошедшие сутки на фронте произошло 145 боевых столкновений. На Покровском направлении оккупанты провели 52 штурмовые и наступательные действия.