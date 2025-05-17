Для того, щоб президент Росії пішов на компроміс, потрібно змусити його переглянути свої уявлення про перемогу. Про це пише 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Як змусити російського диктатора піти на компроміс

Очільник Кремля сформулював свою теорію перемоги у війні проти України в червні 2024 року. Відповідно до неї, Росія має вести повільний, поступовий наступ без визначеного кінця та перешкоджати Україні проводити успішні контрнаступальні операції. На думку російського диктатора, саме так повинна відбутися перемога.

Путін розраховує на те, що зусилля Росії триватимуть довше, ніж підтримка України з боку Заходу. Він намагається роз’єднати Західних союзників України та послабити їхню підтримку замість того, щоб ефективно розв'язувати внутрішні проблеми Росії.

Росія зазнає одночасних проблем із матеріально-технічним забезпеченням, оборонною промисловістю, людськими ресурсами та економікою, що ставить під загрозу її здатність вести війну в довгостроковій перспективі,

– підкреслили в ISW.

Тому там вважають, що посилення військової допомоги з боку Заходу, особливо США, а також економічні санкції є необхідними. Завдяки цьому Україна зможе завдати Росії серйозних втрат на полі бою та змусити Путіна або переглянути свою теорію перемоги, або ухвалити болісне та непопулярне рішення про чергову часткову мобілізацію резервістів.

Нагадаємо, що 16 травня відбулися переговори між Україною та Росією, куди Путін відправив "другосортну" делегацію, яка висувала неприйнятні вимоги. У ISW пояснили, що Росія готує суспільство до тривалої війни та не зацікавлена в справжніх компромісах.