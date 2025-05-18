Российские войска продвинулись на нескольких участках, в частности на Торецком и Новопавловском направлениях. Выводы ISW и обновлении карты публикует 24 Канал.

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Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 18 мая

Бои в Курской области продолжались 16 и 17 мая, по Белгородской – ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности там.

области продолжались 16 и 17 мая, по Белгородской – ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности там. В Сумской области оккупанты продолжали наступать, но подтвержденного прогресса не достигли. Похожая ситуация была в Харьковской области, а Купянском направлении и возле Боровой.

области оккупанты продолжали наступать, но подтвержденного прогресса не достигли. Похожая ситуация была в Харьковской области, а Купянском направлении и возле Боровой. На Лиманском направлении продвинулись Силы обороны Украины. Геолокационные видеозаписи от 16 мая свидетельствуют, что украинские войска прошли в центральной части Торского, что к востоку от Лимана.

направлении продвинулись Силы обороны Украины. Геолокационные видеозаписи от 16 мая свидетельствуют, что украинские войска прошли в центральной части Торского, что к востоку от Лимана. На Северском направлении россияне не продвинулись, но имели успехи в Часовом Яру. Геолокационные видеозаписи от 17 мая показывают, что они продвинулись в центральной части города.

Геолокационные видеозаписи от 17 мая показывают, что они продвинулись в центральной части города. Российские войска продвинулись на Торецком направлении. Геолокация показывает, как они поднимают свои флаги в центре Александрополя и в Новой Полтавке, что на юго-запад от Торецка. Эти населенные пункты оккупанты, вероятно, захватили.

Так изменилась линия фронта в Украине и России за 17 мая / Карты ISW

Другие геолокационные видеозаписи свидетельствуют, что российские войска продвинулись в юго-западной Дилиевке, что к северу от Торецка, в западной Старой Николаевке, что к юго-западу от города, и к западу от Новой Полтавки.

в юго-западной Дилиевке, что к северу от Торецка, в западной Старой Николаевке, что к юго-западу от города, и к западу от Новой Полтавки. На Покровском направлении оккупанты также проснулись. Видеозаписи показали, что они прошли на северо-восточной окраине Даченского, что к югу от Покровска.

направлении оккупанты также проснулись. Видеозаписи показали, что они прошли на северо-восточной окраине Даченского, что к югу от Покровска. Российские войска продвинулись на Новопавловском направлении. Данные геолокации от 16 мая свидетельствуют, что они прошли на юго-восток от Богдановки, что на юго-восток от Новопавловки.

направлении. Данные геолокации от 16 мая свидетельствуют, что они прошли на юго-восток от Богдановки, что на юго-восток от Новопавловки. Также россияне продвинулись на Кураховском направлении. Видео показали, как они поднимают свои флаги в Багатыре к западу от Курахово, то есть они захватили это поселение (заметим, Генштаб в своем отчете писал, что все атаки врага там ВСУ отбили). Другие записи свидетельствуют, что российские войска прошли на юг от Одрадного, что на юго-запад от Курахово.

направлении. Видео показали, как они поднимают свои флаги в к западу от Курахово, то есть они это поселение (заметим, Генштаб в своем отчете писал, что все атаки врага там ВСУ отбили). Другие записи свидетельствуют, что российские войска прошли на юг от Одрадного, что на юго-запад от Курахово. На направлении Великой Новоселки оккупанты подтвержденного прогресса не достигли, так же на Запорожском направлении. Ограниченные наступательные операции проводил враг и на Херсонском направлении, об их успешности Институт не информирует.

Подытоживая, ISW отметил, что ВСУ продвинулись вблизи Лимана, а российские войска – вблизи Часового Яра, Торецка, Покровска, Новопавловки и Курахово.