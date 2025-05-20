Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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На Харківському напрямку російські загарбники тричі марно намагалися просунутися в районах Вовчанська та в бік Кутьківки.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 3 ворожі атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового та в бік Піщаного.

На Лиманському напрямку сталося 23 боєзіткнення. Агресор намагався просунутися вперед поблизу Ямполівки, Копанок, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Глущенкового, Карпівки, Серебрянки, Ямполя, Григорівки, Нового Миру, Рідкодуба й Ольгівки.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки противника в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та в бік Григорівки.

На Краматорському напрямку ворожі сили здійснили 6 атак у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного.

Минулої доби на Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували українські підрозділи в районах Торецька, Новоспаського, в бік Диліївки та Іванопілля.

На Покровському напрямку протягом минулої доби Сили оборони зупинили 72 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Звірове, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та в бік населених пунктів Зоря, Новоукраїнка, Стара Миколаївка, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Попів Яр, Мирноград, Новомиколаївка.

72 штурмові дії відбили ЗСУ на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 22 атаки загарбників у районах Костянтинополя, Привільного, Рівнополя, Вільного Поля та в бік Новополя, Багатиря й Зеленого Поля.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Степового.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

На Курському напрямку минулої доби українські воїни відбили 10 атак загарбників. Також ворог завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 32 керовані авіаційні бомби, та здійснив 227 обстрілів, сім із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.