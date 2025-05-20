Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Возможны ли дальнейшие переговоры Украины и России

19 мая Владимир Зеленский провел два телефонных разговора с Трампом. Он подтвердил готовность Украины к полному безусловному прекращению огня – в соответствии с предыдущими предложениями президента США.

Зеленский также заявил, что Киев готов к прямым переговорам с Россией "в любом формате" и предложил Турцию, Ватикан или Швейцарию как возможные площадки для таких переговоров.

По словам президента, к переговорному процессу должны присоединиться как американские, так и европейские представители "на соответствующем уровне".

Для того, чтобы переговоры стали результативными и происходили добросовестно, Россия должна прекратить тактику затягивания процесса и отказаться от практики отсутствия реальных уступок Украине. Москва должна четко признать легитимность президента Украины, украинского правительства и Конституции, а также суверенитет государства,

– отмечают в ISW.

Путин и другие представители Кремля неоднократно заявляли, что Зеленский якобы является нелегитимным главой государства в соответствии с украинским законодательством, а все правительства после 2014 года пришли к власти незаконно.

Важно! Конституция и законы Украины прямо определяют, что проведение выборов во время военного положения невозможно, а отменить его власть не может во время горячей фазы войны.

Итак, пока Россия не признает полномочий Украины как переговорной стороны, полноценные и содержательные переговоры будут оставаться невозможными.

По словам аналитиков, нарративы Кремля о якобы нелегитимности украинской власти также является попыткой создать условия для срыва любых договоренностей в выгодный для Москвы момент.

Напомним, 19 мая Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Впоследствии сам Трамп заявил, что разговор прошел "очень хорошо". По его словам, Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня "и, что более важно, о завершении войны".