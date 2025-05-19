Все, что известно на данный момент, и ключевые заявления сторон – читайте в материале 24 Канала.

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Что о переговорах говорит Владимир Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что 19 мая он дважды говорил с президентом США Дональдом Трампом. Сначала они имели отдельный телефонный разговор до звонка Трампа Путину, а затем общались уже вместе с европейскими лидерами – Эмманюэлем Макроном, Джорджей Мелони, Фридрихом Мерцом, Александром Стуббом и Урсулой фон дер Ляйен.

В начале двустороннего разговора я подтвердил Президенту Трампу, что мы в Украине готовы к полному и безусловному прекращению огня, как об этом и говорили, в частности, Соединенные Штаты. Важно не размывать это предложение,

– заявил президент Украины.

По его словам, если россияне не готовы прекращать убийства, должны быть наложены более сильные санкции. Зеленский подчеркнул, что давление на Россию будет побуждать ее к реальному миру – и это очевидно для всех.

Также Украина готова к прямым переговорам с Россией "в любом формате, который даст результат". Площадкой для такой встречи может стать в частности Турция, Ватикан или Швейцария.

Во время пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что Украина не выведет войска с части собственной территории и не поддастся ультиматумам России.

Если Россия ставит условия выводить наши войска с нашей земли – значит они не хотят, чтобы война закончилась. Потому что они четко понимают, что Украина не будет этого делать,

– объяснил президент.

Как разговор с Путиным прокомментировал Трамп

Дональд Трамп заявил, что его разговор с Владимиром Путиным, который длился более двух часов, прошел "очень хорошо". По его словам, Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня "и, что более важно, о завершении войны".

Президент США отметил, что условия этого будут согласованы между двумя сторонами - как и должно быть, ведь только они владеют деталями переговоров, которые неизвестны никому другому.

Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно,

– заявил Дональд Трамп.

Политик добавил, что уже сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Италии Джорджи Мелони, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Финляндии Александру Стуббу.

Путин также сделал ряд заявлений для СМИ

Известно, что российский диктатор говорил с американским лидером, находясь в музыкальной школе в Сочи. Впоследствии Владимир Путин вышел к СМИ и заявил, что их разговор с Трампом был "откровенным и содержательным".

Он сказал, что Россия и Украина должны найти компромиссы, которые устраивают обе стороны. К тому же, по словам Путина, Россия "готова работать над меморандумом с Украиной", включающим в том числе прекращение огня.

Прекращение огня с Украиной возможно после достижения соответствующих договоренностей,

– отметил глава Кремля.

Несмотря на это, во время выступления Путин в очередной раз повторил свой тезис о том, что главное – устранить так называемые "первопричины войны" при поиске компромиссов между Москвой и Киевом.

По его мнению, Россия и Украина "в целом на правильном пути" после возобновления прямых переговоров. Во время разговора Владимир Путин также поблагодарил Трампа за поддержку.