О чем шла речь в разговоре политиков и какие главные заявления Владимира Зеленского – читайте в материале 24 Канала.
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Главные заявления Владимира Зеленского
Владимир Зеленский сообщил, что сейчас обсуждается обмен пленными.
С нашей стороны были сигналы относительно политзаключенных и журналистов. Я не хочу сейчас уходить в детали. Менять детей на военных – мы не поддерживаем такой подход,
– подчеркнул президент.
По словам Зеленского, ему было очень приятно услышать предложение президента Трампа о прекращении огня без каких-либо условий.
Я хотел бы увидеть прекращение огня в качестве первого шага, чтобы россияне могли продемонстрировать свою настоящую готовность положить конец этой войне,
– заявил Владимир Зеленский.
Президент заявил, что Украина не выведет войска из части собственной территории и не поддастся ультиматумам России.
Если Россия ставит условия выводить наши войска с нашей земли – значит они не хотят, чтобы война закончилась. Потому что они четко понимают, что Украина не будет этого делать,
– объяснил Зеленский.
Владимир Зеленский заявил, что сейчас рассматривается возможность встречи "еще раз всех" – США, Украины, России и стран ЕС.
По словам президента, такая встреча может состояться в Турции, Ватикане или Швейцарии.
Зеленский заявил, что он попросил Дональда Трампа "не принимать никакие вещи" об Украине без Украины.
Владимир Зеленский заявил, что сегодня у него были два звонка с Трампом: один тет-а-тет, второй – совместный, с президентом Еврокомиссии, президентом Франции, премьером Италии, канцлером Германии и президентом Финляндии.