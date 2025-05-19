По итогам разговора с Трампом Путин заявил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, который может охватывать и прекращение огня, передает 24 Канал.

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Что сказал Путин

Договорились с президентом США о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций таких, как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, в том числе и возможное прекращение огня на время,

– заявил Путин.

Диктатор отметил, что прекращение огня в Украине возможно после достижения соответствующих договоренностей.

Также он добавил, что России и Украине необходимо найти компромиссы, которые устроили бы все стороны.

Путин подчеркнул, что возобновление контактов в Стамбуле говорит о том, что стороны "в целом на правильном пути".