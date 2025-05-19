Возможно, во время телефонного разговора президенты договорятся о личной встрече. Но, как рассказал 24 Каналу председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, ключевая цель Трампа заключается в другом.

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Чего должен достичь Трамп

"В американского президента нет другого выхода, чем выйти на широкую общественность с новостью о том, что со следующего дня прекращаются все боевые действия на российско-украинском фронте. А дальше должны начаться переговоры", – сказал Олег Рыбачук.

Если Трамп не сможет об этом утверждать, если ему не удастся убедить Путина остановить агрессию, то результата не будет. Ведь именно прекращение огня является для президента США главной целью разговора. Даже если удастся договориться о личной встрече, это все равно не является тем, с чем можно выступить перед американцами, европейцами и Украиной.

Если не будет договорено о прекращении огня, то больше нечего сказать. Далее мы уже все слышали и видели. Поэтому проблема в том, что Трамп будет просить Россию, обратится к Путину с просьбой, а именно это как раз не имеет для главы Кремля никакого значения,

– добавил Олег Рыбачук.

Путина нельзя просить. Его можно только заставлять очень болезненными для него действиями, а это точно не телефонный разговор.

Будет ли требовать Путин снятия санкций

Для российского диктатора эта тема действительно болезненная, но он понимает, что о санкциях надо говорить не с Трампом, а с Европой. Европейские лидеры не готовы к снятию ограничений. Более того, они хотят принять новый санкционный пакет.

Европейцы очень хорошо помнят, о чем договаривались еще с предыдущей американской администрацией. Говорилось о том, что говорить об отмене санкций можно не после того, как закончатся боевые действия, а после того, как Россия выплатит все репарации за колоссальный ущерб, который нанесла Украине.

Конечно, Трамп может единолично снять определенные ограничения. Но для России это мало что изменит, потому что прежде всего ей важен большой европейский рынок. Именно его потерю она чувствует очень остро.

Заметим, телефонный разговор Путина и Трампа должен был начаться в 17 часов 19 мая. Перед тем в Белом доме сообщили, что Трамп разочарован, потому что переговоры зашли в тупик. Вице-президент Джей Ди Вэнс добавил, что во время общения Путину могут предложить "экономические выгоды", если он согласится на прекращение огня.