Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что нужно для мирного урегулирования

Джей Ди Вэнс заявил, что США по-прежнему "более чем готовы отойти в сторону" в контексте мирных переговоров.

Мы хотим результатов, и первое, что мы хотели увидеть – это реальное мирное предложение от России и Украины. И мы были довольны, что это наконец произошло,

– подчеркнул вице-президент США.

Вторым требованием, по словам Вэнса, является договоренность о переговорах между сторонами.

Несмотря на то, что Путин не приехал на прямые переговоры на прошлой неделе, делегации России и Украины встретились в Турции и согласовали масштабный обмен пленными. Президент Украины Владимир Зеленский, который согласился на встречу с Путиным, раскритиковал кремлевского диктатора за то, что тот прислал "делегацию низкого уровня" и назвал его "напуганным".

Напомним, Джей Ди Вэнс также заявлял, что США могут выйти из переговоров, если Россия не готова идти на компромисс. По его словам, в таком случае Соединенные Штаты должны сказать, что "это не их война".