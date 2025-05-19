Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Читайте також Трамп і Венс прозріли, – Курт Волкер про ставлення адміністрації США до Росії

Що потрібно для мирного врегулювання

Джей Ді Венс заявив, що США як і раніше "більш ніж готові відійти вбік" в контексті мирних переговорів.

Ми хочемо результатів, і перше, що ми хотіли побачити – це реальна мирна пропозиція від Росії та України. І ми були задоволені, що це нарешті сталося,

– підкреслив віцепрезидент США.

Другою вимогою, за словами Венса, є домовленість про перемовини між сторонами.

Попри те, що Путін не з'явився на прямі переговори минулого тижня, делегації Росії та України зустрілися в Туреччині та погодили масштабний обмін полоненими. Президент України Володимир Зеленський, який погодився на зустріч з Путіним, розкритикував кремлівського диктатора за те, що той надіслав "делегацію низького рівня" і назвав його "наляканим".

Нагадаємо, Джей Ді Венс також заявляв, що США можуть вийти з переговорів, якщо Росія не готова йти на компроміс. За його словами, в такому випадку Сполучені Штати повинні сказати, що "це не їхня війна".