Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Що Венс заявив про наміри Трампа

У понеділок, 19 травня, мають відбутися телефонні розмови американського лідера з Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним. Трамп вірить, що йому вдасться досягти припинення вогню.

За словами віцепрезидента США, питання налаштованості російського диктатора на мирні переговори досі відкрите.

Переговори тривають уже певний час. Ми розуміємо, що зараз перебуваємо в певному глухому куті. Я думаю, президент скаже Путіну: слухай, ти серйозно? Ти справді цього хочеш?

– Підкреслив Венс.

Він зауважив, що Трамп також нагадає Путіну, що Росія може отримувати багато економічних переваг від нормалізації відносин з рештою світу, але Кремль їх не отримає, якщо продовжить вбивати людей.

Віцепрезидент США також наголосив, що США можуть вийти з переговорів, якщо Росія не готова йти на компроміс. "Якщо Росія не готова брати участь, зрештою, США повинні сказати, що це не наша війна", – сказав він.

Джей Ді Венс зазначив, що російський диктатор не знає, як вийти з війни. "Я не впевнений, що Владімір Путін має якусь чітку стратегію, як згорнути війну", – пояснив віцепрезидент.