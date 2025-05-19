Після розмови із Путіним Трамп зателефонує Зеленському, а потім також поговорить з лідерами країн-членів НАТО, передає 24 Канал.
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Розмова Трампа з Путіним та Зеленським може розпочати реальні мирні переговори, – ОП
Михайло Подоляк вважає, що розмови Трампа з Путіним та Зеленським можуть розпочати реальні мирні переговори, хоча війна навряд чи закінчиться цього дня.
Подоляк зазначив, що зустріч української та російської делегацій у Туреччині була "імітацією" переговорів, і що Путіна неможливо переконати, а тільки змусити прийняти рішення.
Трамп зателефонує Зеленському після розмови з путіним, – Білий дім
У відомстві додали, що президент США відкритий до зустрічі з Путіним.
Також Трамп зробить публічні заяви за підсумками телефонних розмов.