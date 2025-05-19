16:30, 19 травня

Михайло Подоляк вважає, що розмови Трампа з Путіним та Зеленським можуть розпочати реальні мирні переговори, хоча війна навряд чи закінчиться цього дня.

Подоляк зазначив, що зустріч української та російської делегацій у Туреччині була "імітацією" переговорів, і що Путіна неможливо переконати, а тільки змусити прийняти рішення.